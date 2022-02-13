Коммунизм это молодость мира, а его предала молодёжь…

Помнится как в 1990 году, будучи студентом выпускного уже курса исторического факультета педагогического, старейшего ВУЗа Казахской ССР, на лекции немолодого уже тогда профессора, блестящего специалиста, чью фамилию и имя ещё помню, а отчество из головы уже вылетело, услышал, как мой сокурсник, подобно мне без пяти минут дипломированный учитель истории и обществоведения, задал, как нам всем тогда показалось очень каверзный и своевременный, вопрос этому профессору советской высшей школы.