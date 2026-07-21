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Востребованность сервиса отказа от бумажных ЕПД на портале мэра Москвы выросла на 65%

Востребованность сервиса отказа от бумажных ЕПД на портале мэра Москвы выросла на 65%

Жители Москвы все чаще отказываются от бумажных единых платежных документов (ЕПД) в пользу электронных.

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