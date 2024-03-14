Путин обратился к россиянам, призвав их прийти на выборы

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин в преддверии начала голосования на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам, подчеркнув, что итоги голосования прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.