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Миллион тонн зерна без угроз: на Кубани подтвердили безопасность нового урожая ячменя

Миллион тонн зерна без угроз: на Кубани подтвердили безопасность нового урожая ячменя

На Кубани проверили качество более 266 тысяч тонн ячменя нового урожая Специалисты Новороссийского филиала «ЦОК АПК» исследовали более 266 тысяч тонн кубанского озимого ячменя нового урожая на соответствие требованиям качества и безопасности.

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