Путин сказал свое слово по теракту: Возмездие настигнет всех. Украина допустила непростительную ошибку

Фото: globallookpress.com/ Mikhail Metzel/Kremlin Pool3 дня назад 14K прочитали За ночь сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию по аресту всех причастных к нападению на "Крокус Сити Холл".
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