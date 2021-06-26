«Полнейший провал Минприроды». Как омичи отстаивали дендросад на слушаниях

В конце прошлого лета слушания по дендросаду закончились скандалом, когда всех желающих (по большей части, критически настроенных) не пустили в зал, а потом, после вмешательства губернатора, были вынуждены отменить заключение лояльной аудитории.
В конце прошлого лета слушания по дендросаду закончились скандалом, когда всех желающих (по большей части, критически настроенных) не пустили в зал, а потом, после вмешательства губернатора, были вынуждены отменить заключение лояльной аудитории.
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