gorod55

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«Полнейший провал Минприроды». Как омичи отстаивали дендросад на слушаниях

«Полнейший провал Минприроды». Как омичи отстаивали дендросад на слушаниях

В конце прошлого лета слушания по дендросаду закончились скандалом, когда всех желающих (по большей части, критически настроенных) не пустили в зал, а потом, после вмешательства губернатора, были вынуждены отменить заключение лояльной аудитории.

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