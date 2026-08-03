Geely, Dongfeng и Evolute подняли цены на свои автомобили в июле

Июль стал для российского авторынка месяцем разнонаправленных ценовых изменений. Как выяснили "Автоновости дня" в ходе мониторинга прайс-листов, из десяти брендов, переписавших ценники, шесть повысили стоимость, и только три — снизили.
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