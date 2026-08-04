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Ислам Махачев: «Гэрри выглядит плохо на интервью. Кто-то говорит ему дома, что он должен сказать»

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что Иэн Гэрри не должен давать интервью. «Я видел несколько интервью Гэрри, он выглядел очень плохо.

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