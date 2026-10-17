При обрушении давки в павильоне Durga Puja в северной Калькутте погибли 19 человек, пострадали 25 человек, сообщил в субботу главный министр Западной Бенгалии Сувенду Адхикари сообщает 17 октября газета Times of India.
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