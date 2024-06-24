Минниханов: Татарстан по праву называется самым спортивным регионом РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что выступления татарстанцев на Играх стран БРИКС и их высокие результаты еще раз доказали, что республика по праву называется самым спортивным регионом в России, а Казань – спортивной столицей страны.
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