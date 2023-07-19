Племянник Кадырова возглавил «Данон Россия», а «Балтикой» снова рулит Боллоев

После передачи Росимуществу, в соответствии с указом президента, иностранных долей в компаниях «Данон Россия» и «Балтика», генеральным директором первой стал племянник Рамзана Кадырова, министр сельского хозяйства Чечни Ибрагим (Якуб) Закриев.