Пациенту провели эндоскопическое вмешательство — «бронхиальный нож».В 2024 году у 28-летнего россиянина стала регулярно возникать пневмония, появились одышка и кашель при бытовых нагрузках.
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