Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над тремя регионами России Над Курской, Белгородской и Брянской областями сегодня ночью были замечены вражеские беспилотники самолетного типа.
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Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над тремя регионами России Над Курской, Белгородской и Брянской областями сегодня ночью были замечены вражеские беспилотники самолетного типа.
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