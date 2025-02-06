Простые шаги. Врач Мелешина рассказала, как снизить риск рака

Мы все очень боимся онкологических заболеваний. А какие простые методы помогают снизить риск? Aif. Ru рассказала врач-терапевт консультативно- диагностического отделения научно-консультативного центра № 1 РНЦХ им.
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