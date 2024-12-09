Премьер-министр Грузии пообещал искоренить либеральный фашизм в стране

Важнейшим вопросом политической повестки правящей партии «Грузинская мечта» является искоренение либерального фашизма в Грузии, 9 декабря заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
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