Ожидание снижения ставок ФРС США подталкивают цены на нефть вверх Татьяна АрестоваНа фоне сигналов от Федеральной резервной системы США о возможном начале снижения ставок и новых мер поддержки китайского рынка недвижимости цены на нефть поднялись 1 февраля.
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