Ожидание снижения ставок ФРС США подталкивают цены на нефть вверх Татьяна АрестоваНа фоне сигналов от Федеральной резервной системы США о возможном начале снижения ставок и новых мер поддержки китайского рынка недвижимости цены на нефть поднялись 1 февраля.