В ЕП подняли вопрос о будущем политики сплочения граничащих с Россией стран ЕС

Член Европейского парламента от Финляндии Элси Катайнен обратилась к Европейской комиссии с вопросом, изменится ли политика сплочения в отношении стран – членов Евросоюза, граничащих с Российской Федерацией.
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