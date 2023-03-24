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Ничья России с Ираном, дело УЕФА против «Барсы», Тухель сменит Нагельсманна в «Баварии», новые рекорды Роналду, «Авангард» в финале Востока и другие новости

1. Сборная России сыграла вничью с Ираном в Тегеране – 1:1. Миранчук и Тареми забили с пенальти, иранцы нанесли 22 удара по воротам Матвея Сафонова, команда Валерия Карпина – лишь 5.

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