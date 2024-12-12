В СИЗО отправили сбежавшего заключенного, который ранил правоохранителей в Барнауле

Александр Перелыгин останется под арестом до 9 февраля 2025 года Центральный районный суд 12 декабря 2024 года отправил в СИЗО 52-летнего Александра Перелыгина, который сбежал из заключения, стрелял в правоохранителей и ранил полицейского и сотрудника ФСИН.