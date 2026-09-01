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Несекретные материалы

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Куда исчезла библиотека Ярослава Мудрого: три главные версии

Куда исчезла библиотека Ярослава Мудрого: три главные версии

Она упоминается в летописях лишь однажды. Скупые строки «Повести временных лет» под 1037 годом гласят: «Ярослав же любим бо книгам, и многы списав положи в церкви святой Софьи, юже созда сам».

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