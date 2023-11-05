МЧС: В Тверской области усилится ветер

Главное управление МЧС России по Тверской области предупреждает жителей региона об усилении ветра. По сообщению Тверского центра по гидрометеорологии м мониторингу окружающей среды, сегодня, 5 ноября, в ближайшие часы в регионе усилится юго восточный ветер.