Народные старинные приметы в праздник 8 ноября 2023 года, традиции и запреты дня Марина Онегина8 ноября 2023 года отмечается народно-христианский праздник, связанный с почитанием святого Димитрия Солунского, который является покровителем военнослужащих.
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