Первый поток обучающей программы «Школа эмитента» стартовал в Нижегородской области

Первый поток обучающей программы для компаний «Школа эмитента» стартовал в Нижегородской области. Ранее соглашение о ее реализации в рамках конференции «ЦИПР-2026» подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко и начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов.