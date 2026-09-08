Первый поток обучающей программы «Школа эмитента» стартовал в Нижегородской области

Первый поток обучающей программы для компаний «Школа эмитента» стартовал в Нижегородской области. Ранее соглашение о ее реализации в рамках конференции «ЦИПР-2026» подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко и начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов.
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