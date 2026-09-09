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Ивановские новости

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Ивановская область предпочитает подержанные авто, новые машины составляют 3% рынка

Ивановская область предпочитает подержанные авто, новые машины составляют 3% рынка

Китайские бренды захватили 45% первичного авторынка Центрального федерального округа, но на вторичном рынке лидируют японские, европейские и корейские марки.

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