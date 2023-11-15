Пусть со своего мужика требует, а другие ничем беременным не обязаны

пусть скажет спасибо государству, феминисткам и тому подобным бабам без мозгов. усилиями вышеперечисленных женщина превращается для мужчин в бабу и даже противника которого надо уничтожать как бешенную собаку.

В наше, советское, время такого вопроса и не возникло бы и мнение было одно - надо уступить место! Должен родиться нормальный, здоровый ребенок! Посмотрите на фото 50-х годов...60-х...70-х.....на детей посмотрите! Яблочки наливные!

ч

чвсатпкьл

А нет ещё одной шестой точки зрения мужеской, а почему муж не заботится о своей беременной жене не сопровождая её на своей автомашине, сегодня авто давно уже не роскошь и даже доступна для молодёжи. В крайнем случае мог бы купить ей автомашину чтобы передвигалась самостоятельно, а не в ожидании общественного транспорта на остановках где никто не уступает места. 😅🤣😂