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Всё о женщинах

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  • чвсатпкьл
    А нет ещё одной шестой точки зрения мужеской, а почему муж не заботится о своей беременной жене не сопровождая её на ...Пусть со своего м...
  • Vasiliy Belokurov
    В наше, советское, время такого вопроса и не возникло бы и мнение было одно - надо уступить место! Должен родиться но...Пусть со своего м...
  • Владимир Соколов
    пусть скажет спасибо государству, феминисткам и тому подобным бабам без мозгов. усилиями вышеперечисленных женщина пр...Пусть со своего м...

Пусть со своего мужика требует, а другие ничем беременным не обязаны

Пусть со своего мужика требует, а другие ничем беременным не обязаны

В одном из телеграм-каналов появилось видео: женщина на седьмом месяце беременности стоит, а окружающие ее мужчины сидят, уткнувшись носом в телефоны.

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Комментарии
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Владимир Соколов
пусть скажет спасибо государству, феминисткам и тому подобным бабам без мозгов. усилиями вышеперечисленных женщина превращается для мужчин в бабу и даже противника которого надо уничтожать как бешенную собаку.
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14 час.
VB
Vasiliy Belokurov
В наше, советское, время такого вопроса и не возникло бы и мнение было одно - надо уступить место! Должен родиться нормальный, здоровый ребенок! Посмотрите на фото 50-х годов...60-х...70-х.....на детей посмотрите! Яблочки наливные!
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13 час.
ч
чвсатпкьл
А нет ещё одной шестой точки зрения мужеской, а почему муж не заботится о своей беременной жене не сопровождая её на своей автомашине, сегодня авто давно уже не роскошь и даже доступна для молодёжи. В крайнем случае мог бы купить ей автомашину чтобы передвигалась самостоятельно, а не в ожидании общественного транспорта на остановках где никто не уступает места. 😅🤣😂
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13 час.

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