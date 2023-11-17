«Отпечатки местности» : новая технология в криминалистике

Фото: Shutterstock Помните эти моменты в детективных сериалах, когда мельчайшие пылинки с обуви подозреваемого связывают его самого и место преступления? Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) взялись за разработку методики, которая позволит на самом деле узнавать местность по частицам пыли.
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