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Гауфф с восьмого брейк-пойнта выиграла 28-минутный гейм в матче против Зигемунд

Коко Гауфф вышла во второй круг US Open, обыграв Лауру Зигемунд – 3:6, 6:3, 6:4. Стартовый гейм второго сета продолжался больше 28 минут.

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