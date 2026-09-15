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МОСИНФОРМ

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«Город заданий» приглашает творческих жителей столицы стать участниками проекта «Музыка в метро»

«Город заданий» приглашает творческих жителей столицы стать участниками проекта «Музыка в метро»

Москвичи могут получить две тысячи баллов программы лояльности «Миллион призов», подав заявку на участие в проекте «Музыка в метро».

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