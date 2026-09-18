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В Барнауле сносят аварийный дом на улице 42-й Краснознаменной Бригады

В Барнауле сносят аварийный дом на улице 42-й Краснознаменной Бригады

В Индустриальном районе Барнаула начали сносить жилой дом по адресу 42-й Краснознаменной Бригады, 4. Здание было признано аварийным в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации города.

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