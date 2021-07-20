WSJ: США и Германия собираются объявить о сделке по «Северному потоку-2»

США и Германия в среду планируют объявить об условиях достигнутой договоренности по вопросу «Северного потока-2», пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Берлине и Вашингтоне.
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