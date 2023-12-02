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Кожевников о русской тройке в «Коламбусе»: «На наших надеются, конечно. Одни из сильнейших игроков, которые дают результат»

В звено вошли Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. Ранее стало известно, что Воронков, который подумывал о возвращении в Россию, решил продолжить выступление в НХЛ.

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