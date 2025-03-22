«Быстрой сделки не будет»: о чем Путин говорил с бизнесменами на закрытой встрече когда закончится сво

«Эту махину не развернуть»: почему СВО затянется, а санкции останутся навсегда «Наивными быть нельзя — слишком много людей и интересов вовлечено», — заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам закрытой встречи РСПП.
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