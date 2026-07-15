Лантратова: общество сплотилось в поддержке СВО

Яна Лантратова, занимающая пост заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, выступила с заявлением о консолидации российского общества вокруг участников специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии