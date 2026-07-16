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Газета.ру

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США ужесточили визовый режим для иностранных СМИ и студентов

США ужесточили визовый режим для иностранных СМИ и студентов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США ужесточило процедуру выдачи виз иностранным студентам, сотрудникам СМИ и лицам, прибывающим по программам обмена, ограничив их нахождение в стране на срок от 90 дней до 4 лет.

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