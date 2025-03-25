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Прокуратура в Петербурге потребовала отреставрировать ОКН «Дача Строгановых»

Прокуратура в Петербурге потребовала отреставрировать ОКН «Дача Строгановых»

Прокуратура Адмиралтейского района в Санк-Петербурге потребовала от акционерного общества «Росразмещение» срочной реставрации принадлежащего компании объекта культурного наследия (ОКН) «Дача Строгановых».

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