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Трамп победил Харрис на «президентских выборах» Маска в соцсети Х

Трамп победил Харрис на «президентских выборах» Маска в соцсети Х

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп 21 августа победил свою соперницу от демократов Камалу Харрис на «президентских выборах», устроенных американским предпринимателем Илоном Маском в социальной сети Х (бывш.

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