Трамп победил Харрис на «президентских выборах» Маска в соцсети Х

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп 21 августа победил свою соперницу от демократов Камалу Харрис на «президентских выборах», устроенных американским предпринимателем Илоном Маском в социальной сети Х (бывш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии