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Названы наиболее актуальные для мошенников способы обмана граждан

Названы наиболее актуальные для мошенников способы обмана граждан

По оценкам экспертов, за 2024 год россияне потеряли от мошеннических действий от 250 до 300 миллиардов рублей, сообщил специалист по информационной безопасности, директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

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