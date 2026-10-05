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Прогнозы не сбылись: за что дали Нобелевскую премию по медицине в 2026 году

Прогнозы не сбылись: за что дали Нобелевскую премию по медицине в 2026 году

В этом году размер Нобелевской премии вырос до 1,2 миллиона долларов. Кто стал обладателем этой солидной суммы и, конечно, самой престижной награды? фото: www.

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