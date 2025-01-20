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Юбилейный концерт Наталии Гулькиной «Рассеивая миражи»

Юбилейный концерт Наталии Гулькиной «Рассеивая миражи»

26 февраля Государственный Кремлёвский дворец распахнет свои двери для грандиозного юбилейного концерта Наталии Гулькиной и этот вечер обещает стать настоящим музыкальным праздником песни, танца, эмоций и неподдельной радости.

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