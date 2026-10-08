Премьер-министр Индии призвал к безопасности на морских путях

Морские пути нельзя превращать в зоны боевых действий, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем послании к участникам форума «Диалог о великих океанах» в Дели, пишет 8 октября газета The Times of India.
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