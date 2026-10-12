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Калужские новости

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В Калужской области в ДТП на трассе М-3 погиб пассажир

В Калужской области в ДТП на трассе М-3 погиб пассажир

ДТП произошло около 03:30 мск, водитель и второй пассажир доставлены в больницу, прокуратура взяла проведение проверки на контроль.

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