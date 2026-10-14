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Что такое маронинг, или Неромантичная робинзонада, которой карали моряков вместо смерти

Что такое маронинг, или Неромантичная робинзонада, которой карали моряков вместо смерти

С незапамятных времен у многих народов изгнание было одним из самых популярных наказаний. Человек — существо социальное и лишение общества себе подобных многими воспринималось как смертный приговор.

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