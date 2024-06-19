В Раде заявили, что отказ прекратить огонь будет ухудшать условия для Киева

Отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня делает для Украины с каждым разом хуже условия, выдвигаемые Москвой, заявил депутат Верховной рады, экс-член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.
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