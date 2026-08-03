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Европу шантажируют нашествием африканцев

Европу шантажируют нашествием африканцев

@ Zuma/ТАСС Tекст: Владимир Добрынин Главное европейское событие уходящей недели – нашествие жителей Марокко на испанскую территорию.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
В свое время было нашествие европейцев в Африку, теперь в ответ  будет нашествие африканцев в Европу. Будет процветать работорговля и грабеж местного населения. ВСЕ КАК ВСЕГДА!!, А как иначе? ДА НИКАК!!  ЧТО ДЕЛАЛИ ЕВРОПЕЙЦЫ С АФРИКАНЦАМИ, БУДЕТ ТО ЖЕ САМОЕ И В ОТНОШЕНИИ САМИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ...
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1 м.
Майя Majesty
И также за один день мараканцы мирно уехали обратно.... Наводит на мысли о провокации
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1 м.