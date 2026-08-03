Европу шантажируют нашествием африканцев

Vladimir Lioubimcev

В свое время было нашествие европейцев в Африку, теперь в ответ будет нашествие африканцев в Европу. Будет процветать работорговля и грабеж местного населения. ВСЕ КАК ВСЕГДА!!, А как иначе? ДА НИКАК!! ЧТО ДЕЛАЛИ ЕВРОПЕЙЦЫ С АФРИКАНЦАМИ, БУДЕТ ТО ЖЕ САМОЕ И В ОТНОШЕНИИ САМИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ...