Закупки на строительство школ в России сократились почти на треть. С чем это связано и к каким последствиям приведет?

Государственные заказчики в первом полугодии 2023 года разместили закупок на строительство и реконструкцию школ в России на 122,8 миллиарда рублей, что почти на 30% меньше, чем годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур.