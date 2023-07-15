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Закупки на строительство школ в России сократились почти на треть. С чем это связано и к каким последствиям приведет?

Закупки на строительство школ в России сократились почти на треть. С чем это связано и к каким последствиям приведет?

Государственные заказчики в первом полугодии 2023 года разместили закупок на строительство и реконструкцию школ в России на 122,8 миллиарда рублей, что почти на 30% меньше, чем годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур.

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