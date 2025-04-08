На Ставрополье сотрудники полиции провели антинаркотическую встречу для студентов

На базе Ставропольского краевого музея изобразительных искусств сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно со специалистами наркологического диспансера приняли участие в тематическом мероприятии «НезависиМЫ» для студентов средне-специальных и высших учебных заведений.
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