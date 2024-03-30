«Дешевая клоунада!» Волочкова сделала признание про роман с молодым «фабрикантом»

Танцовщица рассказала, что происходит в ее личной жизни на самом деле. Анастасия Волочкова и Егор Иващенко СоцсетиТолько поклонники порадовались, что у Анастасии Волочковой появился молодой и успешный кавалер — 34-летний Егор Иващенко, как сама же балерина поспешила всех разочаровать и объявила, что замуж выходить не планирует, а ее поклонник ведет себя недостойно, распространяя ложные сведения об их романе.