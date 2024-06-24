Главный тренер сборной Венгрии прокомментировал состояние нападающего Варги после серьезной травмы

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси заявил, что нападающий команды Барнабас Варга, получивший серьезную травму во время матча против Шотландии, находится в стабильном состоянии и проходит лечение в больнице после того, как у него диагностировали перелом лица.
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