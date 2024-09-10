Провальный “Ворон” долетался: фильм выйдет в “цифре” уже 13 сентября Как сооб...

Провальный “Ворон” долетался: фильм выйдет в “цифре” уже 13 сентябряКак сообщает портал Box Office Mojo, экранизация-ремейк кинокомикса “Ворон” с Биллом Скарсгардом в главной роли снимается с широкого проката спустя всего три недели с момента премьеры, и выйдет в цифровом формате уже 13 сентября.