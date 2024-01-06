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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур о дебюте в топ-10: «Это еще один рубеж, но далеко не последний»

Он выиграл 5:7, 6:3, 6:4 и сравнял счет в полуфинале. Австралиец победил третьего подряд соперника из топ-10.

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